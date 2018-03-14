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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1957 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 11:12
На матч Роми і Шахтаря уболівальники принесли прапор "ДНР"
Під час матчу Рома - Шахтар у Римі уболівальники розмахували прапором так званої "ДНР".
Як відомо, в цій грі Шахтар не завдав жодного удару в площину воріт Роми.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій