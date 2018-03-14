На матч Роми і Шахтаря уболівальники принесли прапор "ДНР"

Під час матчу Рома - Шахтар у Римі уболівальники розмахували прапором так званої "ДНР".

Як відомо, в цій грі Шахтар не завдав жодного удару в площину воріт Роми.