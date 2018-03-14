У Ворскли виросли борги перед футболістами

Ворскла не лише не погасила борги перед футболістами, але і збільшила їх.

У клубі планують погасити всі борги до кінця сезону, пише Sport Arena.

Раніше була інформація, що у Ворскли є борги річної давнини перед деякими футболістами.