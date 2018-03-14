Гравець Динамо отримав виклик у збірну Словенії

Беньямін Вербич

Хавбек Динамо Беньямін Вербич викликаний в збірну Словенії.

Словенці проведуть два товариські матчі під час зборів: проти Австрії (23 березня) і Білорусі (27 березня).

Як відомо, раніше Вербич розповів про своє розчарування.

Також нещодавно Вербич розказав, яким клубам відмовив заради Динамо.