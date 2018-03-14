СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
137 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 14:13
Гравець Динамо отримав виклик у збірну Словенії
|Беньямін Вербич
Хавбек Динамо Беньямін Вербич викликаний в збірну Словенії.
Словенці проведуть два товариські матчі під час зборів: проти Австрії (23 березня) і Білорусі (27 березня).
🇸🇮 Tomaž Kavčič announces his squad for matches against @oefb1904 and @BelFootFeder #srcebije pic.twitter.com/iQvpnxAXd4— NZS | FA Slovenia (@nzs_si) 14 березня 2018 р.
Як відомо, раніше Вербич розповів про своє розчарування.
Також нещодавно Вербич розказав, яким клубам відмовив заради Динамо.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій