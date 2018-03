Гравець Динамо отримав виклик у збірну Словенії

Хавбек Динамо Беньямін Вербич викликаний в збірну Словенії.

Словенці проведуть два товариські матчі під час зборів: проти Австрії (23 березня) і Білорусі (27 березня).

🇸🇮 Tomaž Kavčič announces his squad for matches against @oefb1904 and @BelFootFeder #srcebije pic.twitter.com/iQvpnxAXd4