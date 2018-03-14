Манчестер Сіті відмовиться від підписання гравця Шахтаря?

Фред / ФК Шахтар

Хавбек Шахтаря Фред більше не є пріоритетною покупкою Ман Сіті на позицію центрального півзахисника.

Про це повідомляє The Times.

"Городяни" тепер зацікавлені в підписанні 22-річного хавбека Боруссії Д Юліана Вайґля, пише tribuna.com.

Як відомо, раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, у який клуб влітку перейде Фред.

Також була інформація, що Шахтар заробить на трансфері Фреда понад 55 мільйонів.