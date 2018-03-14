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613 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 15:25
Манчестер Сіті відмовиться від підписання гравця Шахтаря?
|Фред / ФК Шахтар
Хавбек Шахтаря Фред більше не є пріоритетною покупкою Ман Сіті на позицію центрального півзахисника.
Про це повідомляє The Times.
"Городяни" тепер зацікавлені в підписанні 22-річного хавбека Боруссії Д Юліана Вайґля, пише tribuna.com.
Як відомо, раніше генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін розповів, у який клуб влітку перейде Фред.
Також була інформація, що Шахтар заробить на трансфері Фреда понад 55 мільйонів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій