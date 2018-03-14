Олімпік переглядає українського нападника

Віталій Балашов

Український нападник Віталій Балашов може продовжити кар'єру в Олімпіку.

Екс-форвард Чорноморця знаходиться на перегляді в донецькому клубі.

Нагадаємо, раніше Віталій Балашов підписав контракт з білоруським клубом Іслочь до кінця 2017 року.

Після закінчення угоди український футболіст покинув цю команду, пише FootBoom.

Раніше була інформація, що Мілсамі оголосив про підписання контракту з Балашовим.