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102 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 15:51
Олімпік переглядає українського нападника
|Віталій Балашов
Український нападник Віталій Балашов може продовжити кар'єру в Олімпіку.
Екс-форвард Чорноморця знаходиться на перегляді в донецькому клубі.
Нагадаємо, раніше Віталій Балашов підписав контракт з білоруським клубом Іслочь до кінця 2017 року.
Після закінчення угоди український футболіст покинув цю команду, пише FootBoom.
Раніше була інформація, що Мілсамі оголосив про підписання контракту з Балашовим.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій