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1100 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 18:45
У Динамо розповіли, як вирішилася ситуація із Гармашем
Ситуація із вилученням Дениса Гармаша у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи між Лаціо та Динамо - внутрішня кухня київської команди.
Про це заявив головний тренер Динамо Олександр Хацкевич.
"По Гармашу питання закрите. Це наші внутрішні робочі моменти", - заявив Хацкевич на прес-конференції перед матчем-відповіддю.
Нагадаємо, Гармаш отримав червону картку уже після фінального свистку.
За словами Гармаша, він хотів спитати у судді про один із епізодів матчу, проте той не зрозумів його.
За інформацією ЗМІ, у Динамо оштрафували Гармаша за цей епізод.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій