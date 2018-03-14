У Динамо розповіли, як вирішилася ситуація із Гармашем

Ситуація із вилученням Дениса Гармаша у матчі 1/8 фіналу Ліги Європи між Лаціо та Динамо - внутрішня кухня київської команди.

Про це заявив головний тренер Динамо Олександр Хацкевич.

"По Гармашу питання закрите. Це наші внутрішні робочі моменти", - заявив Хацкевич на прес-конференції перед матчем-відповіддю.

Нагадаємо, Гармаш отримав червону картку уже після фінального свистку.

За словами Гармаша, він хотів спитати у судді про один із епізодів матчу, проте той не зрозумів його.

За інформацією ЗМІ, у Динамо оштрафували Гармаша за цей епізод.