Лаціо відмінив тренування у Києві через затримку літака

Гравці Лаціо перед вильотом із Рима

Літак із римським Лаціо на борту затримався, тому у клубі відмінили тренування на НСК Олімпійський.

Про таке рішення італійської команди перед матчем-відповіддю із Динамо у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи повідомляє СпортАрена.

Стало відомо, що гравці Лаціо обмежаться прогулянкою.

Втім, станом на 19:10 на офіційному Twitter Лаціо з'явилося повідомлення, що літак сів у Києві.

Нагадаємо, матч відбудеться 15 березня о 20:00.

Як відомо, Динамо і Лаціо розсудить іспанська бригада арбітрів

Як повідомлялося, захисник та капітан Динамо Микола Морозюк обіцяє, що його команда буде йти вперед у Києві.