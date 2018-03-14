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14.03.2018  19:23

Лаціо відмінив тренування у Києві через затримку літака

 Гравці Лаціо перед вильотом із Рима

Літак із римським Лаціо на борту затримався, тому у клубі відмінили тренування на НСК Олімпійський. 

Про таке рішення італійської команди перед матчем-відповіддю із Динамо у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи повідомляє СпортАрена.

Стало відомо, що гравці Лаціо обмежаться прогулянкою. 

Втім, станом на 19:10 на офіційному Twitter Лаціо з'явилося повідомлення, що літак сів у Києві. 

Нагадаємо, матч відбудеться 15 березня о 20:00.

Як відомо, Динамо і Лаціо розсудить іспанська бригада арбітрів

Як повідомлялося, захисник та капітан Динамо Микола Морозюк обіцяє, що його команда буде йти вперед у Києві.





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