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229 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 19:23
Лаціо відмінив тренування у Києві через затримку літака
|Гравці Лаціо перед вильотом із Рима
Літак із римським Лаціо на борту затримався, тому у клубі відмінили тренування на НСК Олімпійський.
Про таке рішення італійської команди перед матчем-відповіддю із Динамо у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи повідомляє СпортАрена.
Стало відомо, що гравці Лаціо обмежаться прогулянкою.
Втім, станом на 19:10 на офіційному Twitter Лаціо з'явилося повідомлення, що літак сів у Києві.
Нагадаємо, матч відбудеться 15 березня о 20:00.
Як відомо, Динамо і Лаціо розсудить іспанська бригада арбітрів
Як повідомлялося, захисник та капітан Динамо Микола Морозюк обіцяє, що його команда буде йти вперед у Києві.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій