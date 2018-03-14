Дубль Мбаппе приніс перемогу ПСЖ у матчі 31-го туру чемпіонату Франції

Кіліан Мбаппе/psg.fr

14 березня у перенесеному матчі 31-го туру чемпіонату Франції Парі Сен-Жермен переміг Анже 2:1.

Дублем у воротах суперника відзначився нападник Кіліан Мбаппе.

На рахунку французького форварда вже 19 голів у нинішньому сезоні.

Нагадаємо, у рамках 29-го туру першості Франції ПСЖ розгромив Метц 5:0, Мбаппе забив один гол.

Чемпіонат Франції-2017/18

31-й тур

14 березня

ПСЖ - Анже - 2:1 (2:0)

Голи: 1:0 - 12 Мбаппе, 2:0 - 25 Мбаппе, 2:1 - 75 Екамбі.