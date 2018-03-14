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76 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 19:55
Дубль Мбаппе приніс перемогу ПСЖ у матчі 31-го туру чемпіонату Франції
|Кіліан Мбаппе/psg.fr
14 березня у перенесеному матчі 31-го туру чемпіонату Франції Парі Сен-Жермен переміг Анже 2:1.
Дублем у воротах суперника відзначився нападник Кіліан Мбаппе.
На рахунку французького форварда вже 19 голів у нинішньому сезоні.
Нагадаємо, у рамках 29-го туру першості Франції ПСЖ розгромив Метц 5:0, Мбаппе забив один гол.
Чемпіонат Франції-2017/18
31-й тур
14 березня
ПСЖ - Анже - 2:1 (2:0)
Голи: 1:0 - 12 Мбаппе, 2:0 - 25 Мбаппе, 2:1 - 75 Екамбі.
Fin de match compliquée mais succès pour le @PSG_inside, réduit à 10, face à @AngersSCO ! #PSGSCO— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 14 березня 2018 р.
🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/e0KLsNvqSk
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій