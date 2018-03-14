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14.03.2018  20:15

Хацкевич: Завтра будемо грати за ім'я клубу, за Київ та вболівальників

 

Футболісти Динамо у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Лаціо мають викластися на сто відсотків.

Про це перед матчем заявив головний тренер киян Олександр Хацкевич. 

"Завтра ми повинні грати за ім'я клубу, за місто Київ. Кожен футболіст повинен грати за своє ім'я і викластися на полі на всі 100%. Крім того, треба грати за підтримку уболівальників, яка, сподіваюся, завтра у нас буде відчутною", - заявив Хацкевич.

"Дістати з себе все, що є. І навіть більше. Як в плані футбольної майстерності, так і в плані характеру", - відповів керманич киян на питання, що необхідно зробити для перемоги. 

Нагадаємо, матч Динамо - Лаціо розпочнеться о 20:00 у четвер 15 березня. 

Раніше була інформація, що Динамо і Лаціо розсудить іспанська бригада арбітрів

Як повідомлялося, захисник та капітан Динамо Микола Морозюк обіцяє, що його команда буде йти вперед у Києві.





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