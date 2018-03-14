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121 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 20:30
Захисник Шахтаря отримав виклик до збірної Грузії
|Давід Хочолава/ФК Шахтар
Захисник Шахтаря Давід Хочолава отримав виклик до збірної Грузії.
Таким чином, 24-річний футболіст зможе взяти участь у товариських матчах національної команди Грузії - проти Литви (24 березня) та Естонії (27 березня).
Нагадаємо, раніше стало відомо, що до лав збірної України отримали виклик восьмеро футболістів Шахтаря.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій