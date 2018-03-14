Захисник Шахтаря отримав виклик до збірної Грузії

Давід Хочолава/ФК Шахтар

Захисник Шахтаря Давід Хочолава отримав виклик до збірної Грузії.

Таким чином, 24-річний футболіст зможе взяти участь у товариських матчах національної команди Грузії - проти Литви (24 березня) та Естонії (27 березня).

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до лав збірної України отримали виклик восьмеро футболістів Шахтаря.