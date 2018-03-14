Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
95 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
14.03.2018  20:47

Тренер Лаціо: Ми заслуговуємо грати у чвертьфіналі Ліги Європи

 Сімоне Індзагі

Лаціо заслуговує на вихід в 1/4 фіналу Ліги Європи.

Таку думку напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ проти Динамо зробив керманич італійської команди Сімоне Індзагі. 

"Завтра нас чекає велика гра, з певним психологічним тиском. Ми пройшли великий шлях, перш ніж потрапити сюди, добували результат матч за матчем. Завтра все буде стояти на кону", - зазначив тренер Лаціо на прес-конференції.

"Для нас це 43-й матч в цьому сезоні, і поки все складалося для нас успішно. Думаю, Лаціо зараз цілком заслуговує пройти в чвертьфінал, і різні думки і фактори з боку тут не настільки важливі. Ми багато працювали, і завтра готові успішно зіграти свій найважливіший матч", - наводить слова італійського спеціаліста СпортАрена.

Як відомо, матч Динамо - Лаціо відбудеться 15-го березня о 20:00. У першій грі у Римі було зафіксовано нічию 2:2. 

Нагадаємо, літак із Лаціо затримався, тому команда скасувала тренування на НСК Олімпійський

Раніше повідомлялося, що у Києві Лаціо залишиться без підтримки.





Читай також
Хацкевич: Завтра будемо грати за ім'я клубу, за Київ та вболівальників
У Динамо розповіли, як вирішилася ситуація із Гармашем
Гравець Динамо про матч із Лаціо: Сидіти у захисті та відбиватися 90 хвилин не збираємось
Воротар Лаціо може пропустити матч з Динамо
На матчі Динамо - Лаціо очікується аншлаг?
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
21:44
Хокей. Кременчук дотиснув Білий Барс та вийшов у фінал плей-офф УХЛ
21:23
Футбол. Ювентус здолав Аталанту у пропущеному матчі 26-го туру чемпіонату Італії
20:59
Футбол. Баварія обіграла Бешикташ та вийшла в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
20:47
Футбол. Тренер Лаціо: Ми заслуговуємо грати у чвертьфіналі Ліги Європи
20:30
Футбол. Захисник Шахтаря отримав виклик до збірної Грузії
20:15
Футбол. Хацкевич: Завтра будемо грати за ім'я клубу, за Київ та вболівальників
19:55
Футбол. Дубль Мбаппе приніс перемогу ПСЖ у матчі 31-го туру чемпіонату Франції
19:23
Футбол. Лаціо відмінив тренування у Києві через затримку літака
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!