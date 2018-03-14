Тренер Лаціо: Ми заслуговуємо грати у чвертьфіналі Ліги Європи

Сімоне Індзагі

Лаціо заслуговує на вихід в 1/4 фіналу Ліги Європи.

Таку думку напередодні матчу-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ проти Динамо зробив керманич італійської команди Сімоне Індзагі.

"Завтра нас чекає велика гра, з певним психологічним тиском. Ми пройшли великий шлях, перш ніж потрапити сюди, добували результат матч за матчем. Завтра все буде стояти на кону", - зазначив тренер Лаціо на прес-конференції.

"Для нас це 43-й матч в цьому сезоні, і поки все складалося для нас успішно. Думаю, Лаціо зараз цілком заслуговує пройти в чвертьфінал, і різні думки і фактори з боку тут не настільки важливі. Ми багато працювали, і завтра готові успішно зіграти свій найважливіший матч", - наводить слова італійського спеціаліста СпортАрена.

Як відомо, матч Динамо - Лаціо відбудеться 15-го березня о 20:00. У першій грі у Римі було зафіксовано нічию 2:2.

Нагадаємо, літак із Лаціо затримався, тому команда скасувала тренування на НСК Олімпійський.

Раніше повідомлялося, що у Києві Лаціо залишиться без підтримки.