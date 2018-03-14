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156 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 20:59
Баварія обіграла Бешикташ та вийшла в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Німецька Баварія стала передостаннім чвертьфіналістом Ліги чемпіонів-2017/18.
14 березня команда Юппа Хайнкеса обіграла на виїзді турецький Бешикташ 3:1 у матчі-відповіді 1/8 фіналу. У першій грі було зафіксовано розгромну перемогу мюнхенців 5:0.
Зазначимо, що напередодні путівки у чвертьфінал завоювали італійська Рома та іспанська Севілья.
Ліга чемпіонів-2017/18
1/8 фіналу
Матчі-відповіді
14 березня
Бешикташ - Баварія - 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 18 Тьягу Алькантара, 0:2 - 46, автогол Гекхан Генюл, 1:2 - 59 Вагнер Лав, 1:3 - 84 Вагнер.
AUS! VIERTELFINALE! 💪 #MiaSanMia pic.twitter.com/tzUck6j48K— FC Bayern München (@FCBayern) 14 березня 2018 р.
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