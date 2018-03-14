Баварія обіграла Бешикташ та вийшла в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Німецька Баварія стала передостаннім чвертьфіналістом Ліги чемпіонів-2017/18.

14 березня команда Юппа Хайнкеса обіграла на виїзді турецький Бешикташ 3:1 у матчі-відповіді 1/8 фіналу. У першій грі було зафіксовано розгромну перемогу мюнхенців 5:0.

Зазначимо, що напередодні путівки у чвертьфінал завоювали італійська Рома та іспанська Севілья.

Ліга чемпіонів-2017/18

1/8 фіналу

Матчі-відповіді

14 березня

Бешикташ - Баварія - 1:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 18 Тьягу Алькантара, 0:2 - 46, автогол Гекхан Генюл, 1:2 - 59 Вагнер Лав, 1:3 - 84 Вагнер.