СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
44 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 21:23
Ювентус здолав Аталанту у пропущеному матчі 26-го туру чемпіонату Італії
|Гонсало Ігуаїн
Ювентус здолав Аталанту у пропущеному матчі 26-го туру Серії А - 2:0.
Голи у старої сіньйори забивали Гонсало Ігуаїн та Блез Матюїді.
Таким чином, Юве закріпився на вершині турнірної таблиці - команда Массіміліано Аллегрі вже на 4 очки відірвалася від Наполі.
Нагадаємо, у рамках 28-го туру чемпіонату Італії Ювентус обіграв Удінезе, тоді як Наполі втратив очки із Інтером.
Чемпіонат Італії-2017/18
26-й тур
14 березня
Ювентус - Аталанта - 2:0 (1:0)
Голи: 1:0 - 29 Ігуаїн, 2:0 - 81 Матюїді
2️⃣-0️⃣ all'@Atalanta_BC, Juve a +4 sul @sscnapoli 💪— JuventusFC (@juventusfc) 14 березня 2018 р.
Il #MatchReport di #JuveAtalanta 2-0 👉 https://t.co/HcxTbn0oSb ⚪️⚫️ pic.twitter.com/tKf17BLTTz
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій