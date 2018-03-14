Ювентус здолав Аталанту у пропущеному матчі 26-го туру чемпіонату Італії

Гонсало Ігуаїн

Ювентус здолав Аталанту у пропущеному матчі 26-го туру Серії А - 2:0.

Голи у старої сіньйори забивали Гонсало Ігуаїн та Блез Матюїді.

Таким чином, Юве закріпився на вершині турнірної таблиці - команда Массіміліано Аллегрі вже на 4 очки відірвалася від Наполі.

Нагадаємо, у рамках 28-го туру чемпіонату Італії Ювентус обіграв Удінезе, тоді як Наполі втратив очки із Інтером.

Чемпіонат Італії-2017/18

26-й тур

14 березня

Ювентус - Аталанта - 2:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 29 Ігуаїн, 2:0 - 81 Матюїді