Мессі відзначився ще одним звершенням у кар'єрі. ВІДЕО

Ліонель Мессі

Нападник Барселони Ліонель Мессі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі забив найшвидший гол у своїй кар'єрі.

Аргентинець відзначився через 2 хвилини і вісім секунд після початку зустрічі. Швидше він не забивав ні на клубному рівні, ні на рівні збірних.

Додамо, що на 20-й хвилині Усман Дембеле зробив рахунок у матчі 2:0.

Нагадаємо, що у першій зустрічі, яка відбулася у Лондоні, було зафіксовано нічию 1:1.