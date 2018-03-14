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381 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 22:24
Мессі відзначився ще одним звершенням у кар'єрі. ВІДЕО
|Ліонель Мессі
Нападник Барселони Ліонель Мессі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі забив найшвидший гол у своїй кар'єрі.
Аргентинець відзначився через 2 хвилини і вісім секунд після початку зустрічі. Швидше він не забивав ні на клубному рівні, ні на рівні збірних.
Додамо, що на 20-й хвилині Усман Дембеле зробив рахунок у матчі 2:0.
Нагадаємо, що у першій зустрічі, яка відбулася у Лондоні, було зафіксовано нічию 1:1.
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