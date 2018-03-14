Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
381 перегляд Версія для друку Коментарі  [    ]
14.03.2018  22:24

Мессі відзначився ще одним звершенням у кар'єрі. ВІДЕО

 Ліонель Мессі

Нападник Барселони Ліонель Мессі у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі забив найшвидший гол у своїй кар'єрі.

Аргентинець відзначився через 2 хвилини і вісім секунд після початку зустрічі. Швидше він не забивав ні на клубному рівні, ні на рівні збірних.

Додамо, що на 20-й хвилині Усман Дембеле зробив рахунок у матчі 2:0. 

Нагадаємо, що у першій зустрічі, яка відбулася у Лондоні, було зафіксовано нічию 1:1





Читай також
Сім'я Мессі показала новонародженого сина. ФОТО
Мессі "вбив павука" на розминці перед грою. ВІДЕО
Мессі підкорилося чергове визначне досягнення
Інопланетянин Мессі. Топ-10 голів легендарного аргентинця. ВІДЕО
Кум Мессі запалює: стало відомо про цікаве досягнення нападника Ман Сіті
Мессі став автором ще одного гучного досягнення
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
14.03.2018
23:55
Футбол. Визначилися чвертьфіналісти Ліги чемпіонів-2017/18
23:39
Футбол. Барселона розгромила Челсі та вийшла у чвертьфінал Ліги чемпіонів. ВІДЕО
23:22
Футбол. Тренер Баварії відзначився унікальним досягненням
22:58
Футбол. Дембеле забив перший гол за Барселону. ВІДЕО
22:39
Футбол. Як Баварія оформила вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. ВІДЕО
22:24
Футбол. Мессі відзначився ще одним звершенням у кар'єрі. ВІДЕО
21:59
ЧС-2018. Потужний пропагандистський інструмент: український міністр зробив важливу заяву щодо ЧС у Росії
21:44
Хокей. Кременчук дотиснув Білий Барс та вийшов у фінал плей-офф УХЛ
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!