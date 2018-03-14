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236 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 22:39
Як Баварія оформила вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Мюнхенська Баварія оформила вихід в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18.
У матчі-відповіді 1/8 фіналу команда Юппа Гайнкеса не залишила шансів турецькому Бешикташу - 3:1.
Нагадаємо, що у першому матчі, який відбувся у Мюнхені, баварці забили супернику п'ять голів.
Як відомо, напередодні путівки у чвертьфінал завоювали італійська Рома та іспанська Севілья.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій