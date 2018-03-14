Як Баварія оформила вихід у чвертьфінал Ліги чемпіонів. ВІДЕО

Мюнхенська Баварія оформила вихід в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18.

У матчі-відповіді 1/8 фіналу команда Юппа Гайнкеса не залишила шансів турецькому Бешикташу - 3:1.

Нагадаємо, що у першому матчі, який відбувся у Мюнхені, баварці забили супернику п'ять голів.

Як відомо, напередодні путівки у чвертьфінал завоювали італійська Рома та іспанська Севілья.