Дембеле забив перший гол за Барселону. ВІДЕО

Вінгер Барселони Усман Дембеле забив перший гол за клуб із часів переходу із дортмундської Боруссії влітку 2017 року.

20-річний француз відзначився влучним ударом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі. Нв 20-й хвилині зустрічі ми зробив рахунок 2:0.

Зазначимо, що гол Дембеле забив з передачі Ліонеля Мессі.

На те, щоб відкрити рахунок забитим голам у Барсі, Дембеле знадобилося понад 10 матчів - усього він зіграв у синьо-гранатовій футболці 12 матчів.

Раніше повідомлялося, що у матчі з Челсі Мессі забив найшвидший гол у своїй кар'єрі.