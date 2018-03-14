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141 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 22:58
Дембеле забив перший гол за Барселону. ВІДЕО
Вінгер Барселони Усман Дембеле забив перший гол за клуб із часів переходу із дортмундської Боруссії влітку 2017 року.
20-річний француз відзначився влучним ударом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі. Нв 20-й хвилині зустрічі ми зробив рахунок 2:0.
Зазначимо, що гол Дембеле забив з передачі Ліонеля Мессі.
На те, щоб відкрити рахунок забитим голам у Барсі, Дембеле знадобилося понад 10 матчів - усього він зіграв у синьо-гранатовій футболці 12 матчів.
Раніше повідомлялося, що у матчі з Челсі Мессі забив найшвидший гол у своїй кар'єрі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій