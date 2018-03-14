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246 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]14.03.2018 23:22
Тренер Баварії відзначився унікальним досягненням
Перемога над Бешикташем у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дозволила Баварії не тільки оформити вихід в 1/4 фіналу.
Так, тренер Баварії Юпп Гайнкес став першим спеціалістом, якому вдалося виграти 11 матчів підряд у турнірі.
Зазначимо, що 6 матчів Хайнкес виграв після свого повернення в клуб в жовтні 2017 року. Ще п'ять матчів припали на сезон-2012/13, в якому мюнхенці виграли Лігу чемпіонів.
#Jupp 🐐— FC Bayern München (@FCBayern) 14 березня 2018 р.
Rekordsieg für Heynckes: https://t.co/AgnQuCeGN6 pic.twitter.com/K8KViascjb
Нагадаємо, раніше Чемпіон розмістив відео голів матчу Бешикташ - Баварія.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій