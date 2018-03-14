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14.03.2018  23:22

Тренер Баварії відзначився унікальним досягненням

 

Перемога над Бешикташем у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дозволила Баварії не тільки оформити вихід в 1/4 фіналу.

Так, тренер Баварії Юпп Гайнкес став першим спеціалістом, якому вдалося виграти 11 матчів підряд у турнірі. 

Зазначимо, що 6 матчів Хайнкес виграв після свого повернення в клуб в жовтні 2017 року. Ще п'ять матчів припали на сезон-2012/13, в якому мюнхенці виграли Лігу чемпіонів. 

Нагадаємо, раніше Чемпіон розмістив відео голів матчу Бешикташ - Баварія





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