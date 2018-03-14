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14.03.2018  23:55

Визначилися чвертьфіналісти Ліги чемпіонів-2017/18


14 березня визначився остаточний список учасників 1/4 фіналу Ліги чемпіонів-2017/18. 

Останньою командою, яка пройшла стадію 1/8 фінала, стала Барселона.

Найбільше команд у чвертьфіналі буде представлено з Іспанії - 3. 

Ліга чемпіонів-2017/18

1/4 фіналу

Баварія (Німеччина)
Барселона (Іспанія)
Ліверпуль (Англія)
Манчестер Сіті (Англія)
Реал (Іспанія)
Рома (Італія)
Севілья (Іспанія)
Ювентус (Італія)

Жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пройде в п'ятницю, 16 березня, в Ньоні, початок о 13.00 (за київським часом). У чвертьфіналі пари будуть визначені сліпим жеребом без попереднього посіву - представники однієї країни можуть зустрітися одна з одною. 

Перші зустрічі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів відбудуться 3 і 4 квітня, матчі-відповіді - 10 і 11 квітня.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів відбудеться 28 травня у Києві. 

Як відомо, представник України у Лізі чемпіонів донецький Шахтар залишив розіграш на стадії 1/8 фіналу, поступившись дорогою італійській Ромі. 





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