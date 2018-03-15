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1507 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 08:18
Як Мессі Челсі на коліна ставив: відео голів матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
14 березня Барселона розгромила Челсі 3:0 у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і вийшла у чвертьфінал турніру.
Два голи записав на свій рахунок Ліонель Мессі. Ще один влучний постріл зробив Усман Дембеле, а гольову передачу йому віддав все той же Мессі.
Таким чином, аргентинець взяв участь у всіх голах, які влетіли у ворота Тібо Куртуа.
Нагадаємо, Мессі забив найшвидший гол у своїй кар'єрі.
Раніше повідомлялося, що визначилися усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів-2017/18.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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