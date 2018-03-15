Як Мессі Челсі на коліна ставив: відео голів матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

14 березня Барселона розгромила Челсі 3:0 у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів і вийшла у чвертьфінал турніру.

Два голи записав на свій рахунок Ліонель Мессі. Ще один влучний постріл зробив Усман Дембеле, а гольову передачу йому віддав все той же Мессі.

Таким чином, аргентинець взяв участь у всіх голах, які влетіли у ворота Тібо Куртуа.

Нагадаємо, Мессі забив найшвидший гол у своїй кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що визначилися усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів-2017/18.