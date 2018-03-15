Мессі пройшов ще один щабель у своїй кар'єрі: детальна статистика
Нападник Барселони Ліонель Мессі забив два голи у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі (3:0) та допоміг своїй команді вийти у чвертьфінал.
Другий м'яч Мессі став для нього 100-м в іграх головного єврокубкового турніру. Мессі для цього знадобилося 123 матчі.
Раніше аналогічної відмітки досяг форвард Реала Криштіану Роналду, на рахунку якого на даний момент 117 голів в 148 зустрічах. При цьому 100-й м'яч португалець провів у 137-й грі.
Цікаво також і те, що Мессі знадобилося набагато менше ударів, ніж Роналду, щоб досягти заповітної відмітки - 524 проти 790 у португальця.
100 – Lionel Messi took 14 fewer apps, 1758 fewer minutes and 266 fewer shots to score his 100th Champions League goal than Cristiano Ronaldo. Greatest? pic.twitter.com/20Fyle8yOn— OptaJoe (@OptaJoe) 14 березня 2018 р.
Нагадаємо, Мессі забив найшвидший гол у своїй кар'єрі.
Раніше повідомлялося, що визначилися усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів-2017/18.
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