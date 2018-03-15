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15.03.2018  08:55

Мессі пройшов ще один щабель у своїй кар'єрі: детальна статистика

 

Нападник Барселони Ліонель Мессі забив два голи у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Челсі (3:0) та допоміг своїй команді вийти у чвертьфінал.

Другий м'яч Мессі став для нього 100-м в іграх головного єврокубкового турніру. Мессі для цього знадобилося 123 матчі.

Раніше аналогічної відмітки досяг форвард Реала Криштіану Роналду, на рахунку якого на даний момент 117 голів в 148 зустрічах. При цьому 100-й м'яч португалець провів у 137-й грі.

Цікаво також і те, що Мессі знадобилося набагато менше ударів, ніж Роналду, щоб досягти заповітної відмітки - 524 проти 790 у португальця. 

Нагадаємо, Мессі забив найшвидший гол у своїй кар'єрі.

Раніше повідомлялося, що визначилися усі чвертьфіналісти Ліги чемпіонів-2017/18

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