Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
222 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
15.03.2018  09:16

Де дивитися матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо - Лаціо

 

15 березня київське Динамо прийматиме Лаціо у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи-2017/18.

Гра відбудеться на НСК Олімпійський у Києві. Перший матч, який було зіграно 8 березня, завершився внічию 2:2. 

Ліга Європи-2017/18

1/8 фіналу

Матч-відповідь

15 березня, Київ, НСК Олімпійський, 20:00. 

Динамо - Лаціо

Пряму трансляцію можна дивитися на каналі Україна та Футбол 2. 

Травмовані: Сидорчук, Бущан - Касерес, Мілінкович-Савич. 

Раніше капітан Динамо Микола Морозюк пообіцяв, що кияни не будуть сидіти у захисті 90 хвилин.

Також керманич біло-синіх Олександр Хацкевич зробив важливу заяву перед грою із Лаціо.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
10:45
Футбол. Екс-динамівець про гру із Лаціо: Грати на 0:0 - програшний варіант
10:22
Футбол. Динамо - Лаціо: прогноз букмекерів на матч 1/8 фіналу Ліги Європи
09:58
Футбол. Я прагну до кращого: Бразилець Шахтаря хоче змінити обстановку
09:43
Футбол. Реал хоче Неймара, проте є декілька альтернатив бразильцю
09:16
Футбол. Де дивитися матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо - Лаціо
08:55
Футбол. Мессі пройшов ще один щабель у своїй кар'єрі: детальна статистика
08:41
Теніс. Стаховський знову програв на старті турніру
08:18
Футбол. Як Мессі Челсі на коліна ставив: відео голів матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!