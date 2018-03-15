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222 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 09:16
Де дивитися матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо - Лаціо
15 березня київське Динамо прийматиме Лаціо у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи-2017/18.
Гра відбудеться на НСК Олімпійський у Києві. Перший матч, який було зіграно 8 березня, завершився внічию 2:2.
Ліга Європи-2017/18
1/8 фіналу
Матч-відповідь
15 березня, Київ, НСК Олімпійський, 20:00.
Динамо - Лаціо
Пряму трансляцію можна дивитися на каналі Україна та Футбол 2.
Травмовані: Сидорчук, Бущан - Касерес, Мілінкович-Савич.
Раніше капітан Динамо Микола Морозюк пообіцяв, що кияни не будуть сидіти у захисті 90 хвилин.
Також керманич біло-синіх Олександр Хацкевич зробив важливу заяву перед грою із Лаціо.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій