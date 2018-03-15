Де дивитися матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо - Лаціо

15 березня київське Динамо прийматиме Лаціо у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи-2017/18.

Гра відбудеться на НСК Олімпійський у Києві. Перший матч, який було зіграно 8 березня, завершився внічию 2:2.

Ліга Європи-2017/18

1/8 фіналу

Матч-відповідь

15 березня, Київ, НСК Олімпійський, 20:00.

Динамо - Лаціо

Пряму трансляцію можна дивитися на каналі Україна та Футбол 2.

Травмовані: Сидорчук, Бущан - Касерес, Мілінкович-Савич.

Раніше капітан Динамо Микола Морозюк пообіцяв, що кияни не будуть сидіти у захисті 90 хвилин.

Також керманич біло-синіх Олександр Хацкевич зробив важливу заяву перед грою із Лаціо.