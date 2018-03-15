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15.03.2018  09:58

Я прагну до кращого: Бразилець Шахтаря хоче змінити обстановку

 Бернард/ФК Шахтар

Бразильський нападник Шахтаря Бернард вже точно залишить українську команду.

Про це він розповів в інтерв'ю місцевому виданню Torcedores. 

Я закінчую п'ятирічний цикл в клубі. У порівнянні з тим часом, коли команду очолював Мірча Луческу, з новим тренером Пауло Фонсека у мене з'явилося більше ігрової практики і це прекрасно. Поки немає нічого певного щодо моєї майбутньої команди", - заявив бразилець.

"Я вивчу пропозиції і виберу найкращий варіант для продовження кар'єри. Я дав зрозуміти своєму нинішньому клубу, що не хочу залишатися, оскільки прагну до більшого ", - наводить слова Бернарда dynamo.kiev.ua.

Раніше повідомлялося, що матч із Ромою у Лізі чемпіонів став для Бернарнда останнім у футболці Шахтаря.

Також була інформація, що Бернард може перейти в Інтер.





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