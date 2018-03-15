Я прагну до кращого: Бразилець Шахтаря хоче змінити обстановку
|Бернард/ФК Шахтар
Бразильський нападник Шахтаря Бернард вже точно залишить українську команду.
Про це він розповів в інтерв'ю місцевому виданню Torcedores.
Я закінчую п'ятирічний цикл в клубі. У порівнянні з тим часом, коли команду очолював Мірча Луческу, з новим тренером Пауло Фонсека у мене з'явилося більше ігрової практики і це прекрасно. Поки немає нічого певного щодо моєї майбутньої команди", - заявив бразилець.
"Я вивчу пропозиції і виберу найкращий варіант для продовження кар'єри. Я дав зрозуміти своєму нинішньому клубу, що не хочу залишатися, оскільки прагну до більшого ", - наводить слова Бернарда dynamo.kiev.ua.
Раніше повідомлялося, що матч із Ромою у Лізі чемпіонів став для Бернарнда останнім у футболці Шахтаря.
Також була інформація, що Бернард може перейти в Інтер.
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій