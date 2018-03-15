Екс-тренер Динамо назвав найкращу якість Циганкова

Віктор Циганков/ФК Динамо

20-річний хавбек Динамо Віктор Циганков поступово стає лідером команди.

Про це заявив екс-головний тренер киян Сергій Ребров.

"Він багато забиває, причому в важливих поєдинках. Звичайно, після відходу Андрія Ярмоленко на Вітю покладалися великі надії, і, на мій погляд, він починає їх виправдовувати, по суті, в поодинці витягуючи деякі матчі. Втім, в його віці важко бути беззаперечним лідером колективу, щоб сподівалися тільки на нього. Спади ще можливі, але в даний момент Циганков дійсно показує якісну гру і допомагає Динамо", - вважає Ребров.

"Найкраща якість Віктора Циганкова полягає в тому, що він практично ніколи не зупиняється, весь час рухається і шукає момент. Коли я працював в Динамо, у нього завжди був високий показник пробігу - і загального, і швидкісного. У хлопця прекрасне почуття простору, яке він вміє вчасно заповнювати. Вітя ніколи не чекає передачі, а завжди вривається в штрафний майданчик", - цитує Реброва zbirna.com.

У сезоні-2017/18 Циганков провів 28 матчів за Динамо - у них він забив 12 голів та віддав 10 гольових передач.

Нагадаємо, Циганкова було визнано найкращим гравцем 22-го туру УПЛ.

Також він став найкращим за версією вболівальників після перших матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.