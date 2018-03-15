Стало відомо, яке місце займає збірна України у оновленому рейтингу ФІФА

15 березня вийшла оновлена версія рейтингу збірних від ФІФА.

Збірна України залишилася на 35-му місці. Українці відстають від Сербії на 3 залікові пункти, а від Ірану - на 9.

Цілком ймовірно, що позиції збірної України зміняться після двох товариських матчів у березні - 23-го числа підопічні Андрія Шевченка зустрінуться із Саудівською Аравією, а за чотири дні зіграють проти Японії.

Очолюють топ збірних у світі - Німеччина, за нею йде Бразилія. Замикає чільну трійку збірна Португалії.

Нагадаємо, Шевченко викликав на поєдинки проти Саудівської Аравії та Японії 25 футболістів.