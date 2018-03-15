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1083 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 12:22
Стало відомо, яке місце займає збірна України у оновленому рейтингу ФІФА
15 березня вийшла оновлена версія рейтингу збірних від ФІФА.
Збірна України залишилася на 35-му місці. Українці відстають від Сербії на 3 залікові пункти, а від Ірану - на 9.
Цілком ймовірно, що позиції збірної України зміняться після двох товариських матчів у березні - 23-го числа підопічні Андрія Шевченка зустрінуться із Саудівською Аравією, а за чотири дні зіграють проти Японії.
Очолюють топ збірних у світі - Німеччина, за нею йде Бразилія. Замикає чільну трійку збірна Португалії.
Нагадаємо, Шевченко викликав на поєдинки проти Саудівської Аравії та Японії 25 футболістів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій