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15.03.2018  12:22

Стало відомо, яке місце займає збірна України у оновленому рейтингу ФІФА

 

15 березня вийшла оновлена версія рейтингу збірних від ФІФА.

Збірна України залишилася на 35-му місці. Українці відстають від Сербії на 3 залікові пункти, а від Ірану - на 9. 

Цілком ймовірно, що позиції збірної України зміняться після двох товариських матчів у березні - 23-го числа підопічні Андрія Шевченка зустрінуться із Саудівською Аравією, а за чотири дні зіграють проти Японії. 

Очолюють топ збірних у світі - Німеччина, за нею йде Бразилія. Замикає чільну трійку збірна Португалії.  

Нагадаємо, Шевченко викликав на поєдинки проти Саудівської Аравії та Японії 25 футболістів





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