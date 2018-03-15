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15.03.2018  12:42

Екс-гравець Динамо та збірної України перейшов у Геліос

 Денис Олійник/Вітесс

Харківський Геліос підписав контракт із 30-річним нападником Денисом Олійником. 

Досвідчений гравець, який виступав за Динамо, Арсенал, Металіст, Дніпро, нідерландський Вітесс, німецький Дармштадт, а нинішній сезон розпочинав у чернігівській Десні, прибув у розташування сонячних у Туреччині, де і буде тренуватися до відновлення чемпіонату у Першій лізі, пише СпортАрена.

Деталі угоди із Олійником, на рахунку якого 11 матчів за збірну України, не повідомляються. 

Геліос йже на 6-му місці у чемпіонаті Першої ліги. 

Раніше повідомлялося, що у міжсезонні у Геліосі міг опинитися екс-партнер Олійника по Динамо Віталій Федорів.





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