Екс-гравець Динамо та збірної України перейшов у Геліос

Денис Олійник/Вітесс

Харківський Геліос підписав контракт із 30-річним нападником Денисом Олійником.

Досвідчений гравець, який виступав за Динамо, Арсенал, Металіст, Дніпро, нідерландський Вітесс, німецький Дармштадт, а нинішній сезон розпочинав у чернігівській Десні, прибув у розташування сонячних у Туреччині, де і буде тренуватися до відновлення чемпіонату у Першій лізі, пише СпортАрена.

Деталі угоди із Олійником, на рахунку якого 11 матчів за збірну України, не повідомляються.

Геліос йже на 6-му місці у чемпіонаті Першої ліги.

Раніше повідомлялося, що у міжсезонні у Геліосі міг опинитися екс-партнер Олійника по Динамо Віталій Федорів.