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645 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 12:42
Екс-гравець Динамо та збірної України перейшов у Геліос
|Денис Олійник/Вітесс
Харківський Геліос підписав контракт із 30-річним нападником Денисом Олійником.
Досвідчений гравець, який виступав за Динамо, Арсенал, Металіст, Дніпро, нідерландський Вітесс, німецький Дармштадт, а нинішній сезон розпочинав у чернігівській Десні, прибув у розташування сонячних у Туреччині, де і буде тренуватися до відновлення чемпіонату у Першій лізі, пише СпортАрена.
Деталі угоди із Олійником, на рахунку якого 11 матчів за збірну України, не повідомляються.
Геліос йже на 6-му місці у чемпіонаті Першої ліги.
Раніше повідомлялося, що у міжсезонні у Геліосі міг опинитися екс-партнер Олійника по Динамо Віталій Федорів.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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