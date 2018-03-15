Ребров: Динамо не слід одразу продавати Циганкова

Віктор Циганков

Лідер атак Динамо Віктор Циганков поки має залишатися у Києві, а не одразу погоджуватися про переїзд в іншу країну.

Про це заявив екс-головний тренер киян Сергій Ребров.

"Потрібно розуміти інтереси клубу, за який він виступає. Я не думаю, що треба швидко продавати всіх засвітилися гравців з однієї простої причини: Динамо - це та команда, яка повинна виступати на високому рівні. На даний момент клуб, на жаль, не має можливості купувати дорогих футболістів, так що потрібно цінувати і ростити тих хлопців, які є", - вважає Ребров.

"Втім, це питання знаходиться в компетенції президента і самого гравця. Треба знати, яка мотивація у самого футболіста, а я сподіваюся, що у Циганкова вистачає бажання ще виступати в Києві. І не один сезон. Потрібно продовжувати розкривати свій потенціал. Ніхто не знає, як в такому віці гравець адаптується в зарубіжному чемпіонаті. Зараз він потрібен Динамо, а Динамо - йому", - цитує екс-керманича Динамо zbirna.com.

У сезоні-2017/18 Циганков провів 28 матчів за Динамо - у них він забив 12 голів та віддав 10 гольових передач.

Портал Transfermarkt оцінуєю Циганкова у 4 мільйони євро.

Нагадаємо, Циганкова було визнано найкращим гравцем 22-го туру УПЛ.

Також він став найкращим за версією вболівальників після перших матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.

Як повідомлялося, Сергій Ребров дав детальну характеристику Циганкову.