Євротонель: Marca потролила голкіпера Челсі, який двічі пропустив між ніг від Мессі

Мессі забиває перший гол

Іспанське видання Marca порівняло простір між ніг голкіпера Челсі Тібо Куртуа з євротонелем для Барселони.

На обксадинці журналу Мессі забиває перший з двох своїх голів у матчі проти англійців.

Зазначимо, що Барселона розбила Челсі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а Мессі забив два голи, при чому обидва - між ніг воротарю лондонців.

Нагадаємо, що тим самим Мессі забив свій сотий гол у Лізі чемпіонів.