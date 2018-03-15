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160 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 13:54
Євротонель: Marca потролила голкіпера Челсі, який двічі пропустив між ніг від Мессі
|Мессі забиває перший гол
Іспанське видання Marca порівняло простір між ніг голкіпера Челсі Тібо Куртуа з євротонелем для Барселони.
На обксадинці журналу Мессі забиває перший з двох своїх голів у матчі проти англійців.
Зазначимо, що Барселона розбила Челсі в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, а Мессі забив два голи, при чому обидва - між ніг воротарю лондонців.
Нагадаємо, що тим самим Мессі забив свій сотий гол у Лізі чемпіонів.
La Une de @marca en référence aux jambes de Thibaut Courtois. 👀 pic.twitter.com/yIoUJe90EX— Actu Foot (@ActuFoot_) 14 марта 2018 г.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій