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15.03.2018  14:32

Блохін про Гармаша: Йому треба гарненько вправити голову

Олег Блохін

Півзахиснику Динамо Денису Гармашу треба вправити голову на місце.

Так вважає екс-тренер Динамо і збірної України Олег Блохін.

"Денис дуже хороший футболіст. Переконаний, він потрібен Динамо. Кажу це як тренер, який із ним працював. Але, звичайно його систематичні витівки не йдуть на користь команді. Із цим потрібно щось робити", - сказав експерт.

"Гармашу просто зараз потрібно гарненько вправити голову. Необхідно трохи попрацювати над його вихованням. Своєю поведінкою він підводить не себе, а команду і клуб. Денис повинен це, нарешті, зрозуміти", - підкреслив Блохін.

"Але в його футбольних якостях сумніватися не доводиться. Він досвідчений і кваліфікований гравець. Просто потрібно дохідливо пояснити, як потрібно поводитися на полі", - цитує Блохіна Террикон.

Нагадаємо, що Динамо оштрафувало Гармаша після гри з Лаціо.





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