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217 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 15:56
Динамо - Лаціо: Мілінкович-Савич і Баста не зіграють проти киян
|Мілінкович-Савич
Головний тренер Лаціо Сімоне Індзагі узяв на матч проти Динамо 19 футболістів.
Про це повідомляє офіційний сайт римлян.
Проти Динамо не зіграє один із лідерів команди Мілінкович-Савич і Душан Баста. Обидва брали участь у першому матч.
Воротарі: Томас Стракоша, Гвідо Гуерієрі.
Захисники: Бастуш, Стефан де Врей, Луїс Феліпе, Джордан Лукаку, Патрік Габаррон, Стефан Раду, Воллес.
Півзахисники: Лукас Лейва, Луїс Альберто, Сенад Лулич, Адам Марушич, Алессандро Мурджа, Марко Пароло.
Нападники: Феліпе Кайседо, Феліпе Андерсон, Нані, Чіро Іммобіле.
Матч Динамо - Лаціо відбудеться 15 березня о 20:00.
Нагадаємо, що захисник Динамо хоче засушити гру проти Лаціо.
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