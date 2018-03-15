Динамо - Лаціо: Мілінкович-Савич і Баста не зіграють проти киян

Мілінкович-Савич

Головний тренер Лаціо Сімоне Індзагі узяв на матч проти Динамо 19 футболістів.

Про це повідомляє офіційний сайт римлян.

Проти Динамо не зіграє один із лідерів команди Мілінкович-Савич і Душан Баста. Обидва брали участь у першому матч.

Воротарі: Томас Стракоша, Гвідо Гуерієрі.

Захисники: Бастуш, Стефан де Врей, Луїс Феліпе, Джордан Лукаку, Патрік Габаррон, Стефан Раду, Воллес.

Півзахисники: Лукас Лейва, Луїс Альберто, Сенад Лулич, Адам Марушич, Алессандро Мурджа, Марко Пароло.

Нападники: Феліпе Кайседо, Феліпе Андерсон, Нані, Чіро Іммобіле.

Матч Динамо - Лаціо відбудеться 15 березня о 20:00.

Нагадаємо, що захисник Динамо хоче засушити гру проти Лаціо.