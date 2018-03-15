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15.03.2018  16:18

Названо вартість квитків на фінал Ліги чемпіонів у Києві. СХЕМА

 

УЄФА оприлюднила вартість квитків на фіналу Ліги чемпіонів у Києві, який відбудеться 26 травня.

Про це повідомляє офіційний сайт організації.

Уболівальники зможуть придбати перепустки від 70 до 440 євро.

Квитки категорії 1 (центральні трибуни) коштують 450 євро, категорії 2 (трибуни ближче до кутів поля) - 320 євро, категорії 3 (за воротами) - 160 євро, категорії 4 (найвищі і найнижчі місця за воротами) - 70 євро.

 
 

Заявки можна подавати з 15 до 22 березня 15:00. Придбати квитки можливо тільки на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, що напередодні визначилися учасники 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.





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