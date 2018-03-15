Бернард може продовжити кар'єру в Іспанії

Бернард

Півзахисник Шахтаря Бернард потрапив до сфери інтересів Севільї.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, іспанці зацікавлені в послугах 25-річного бразильця.

Раніше повідомлялося, що Бернард влітку точно залишить Шахтар на правах вільного агента.

Нагадаємо, що цю інформацію підтвердив і гендиректор гірників Сергій Палкін.