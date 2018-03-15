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271 перегляд Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 16:36
Бернард може продовжити кар'єру в Іспанії
|Бернард
Півзахисник Шахтаря Бернард потрапив до сфери інтересів Севільї.
Про це повідомляє Marca.
За інформацією видання, іспанці зацікавлені в послугах 25-річного бразильця.
Раніше повідомлялося, що Бернард влітку точно залишить Шахтар на правах вільного агента.
Нагадаємо, що цю інформацію підтвердив і гендиректор гірників Сергій Палкін.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій