Віце-президент Ворскли: Не робіть бучу в склянці води

Олег Лисак

Проблеми полтавської Ворскли дещо перебільшені в площині засобів масової інформації.

Про це заявив віце-президент клубу Олег Лисак.

"У мене немає даних про те, що ми кидаємо весла й зупиняємося. Звісно, можна качати й розказувати все, що попало. Як тоді, коли говорили, що на нашому стадіоні бруду по коліна. Якщо до всього, що пишуть в інтернеті, дочитуватися, то можна з розуму зійти", - вважає функціонер.

"Ми плануємо виконати всі взяті на себе зобов'язання. У мене інших даних немає. Не робіть бучу в склянці води. Ясно, що все складно і з неба не падає. Є бюджетні періоди й фінансові плани. Усе як у країні, в якій ми живемо. Не більше і не менше", - пояснив віце-президент.

"Позови колишніх футболістів у КДК ФФУ? Яка різниця – чи подавав хтось, чи не подавав? У нас робочий процес. Ніхто не планує ніяких санкцій. Усі проблеми, які є, будуть закриті", - цитує Лисака Футбол 24.

Нагадаємо, що у Ворскли виросли борги перед футболістами.