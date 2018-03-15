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82 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 18:30
Поліція Барселони побила кийками фанатів Челсі. ВІДЕО
Поліція у формі стюардів затримувала фанатів синіх на виході з Камп Ноу та била їх кийками.
Сталося це після матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Челсі (3:0), пише The Sun.
Челсі вже знає про інцидент та офіційно заявив, що збирається звернутись у правоохоронні органи Іспанії.
This was after the game. Unprovoked. ‘Security’ couldn’t wait to get their batons out. Disgraceful! #CFC #SSN #BARCHE pic.twitter.com/sLtIJynDik— robbbbbbb (@_robbbbbbb) 14 марта 2018 г.
Нагадаємо, що Marca потролила голкіпера Челсі, який двічі пропустив між ніг від Мессі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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