Поліція Барселони побила кийками фанатів Челсі. ВІДЕО

Поліція у формі стюардів затримувала фанатів синіх на виході з Камп Ноу та била їх кийками.

Сталося це після матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Челсі (3:0), пише The Sun.

Челсі вже знає про інцидент та офіційно заявив, що збирається звернутись у правоохоронні органи Іспанії.

This was after the game. Unprovoked. ‘Security’ couldn’t wait to get their batons out. Disgraceful! #CFC #SSN #BARCHE pic.twitter.com/sLtIJynDik