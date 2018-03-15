Поліція Барселони побила кийками фанатів Челсі. ВІДЕО

Поліція у формі стюардів затримувала фанатів синіх на виході з Камп Ноу та била їх кийками.

Сталося це після матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між Барселоною та Челсі (3:0), пише The Sun.

Челсі вже знає про інцидент та офіційно заявив, що збирається звернутись у правоохоронні органи Іспанії.

Нагадаємо, що Marca потролила голкіпера Челсі, який двічі пропустив між ніг від Мессі.