СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
103 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 18:11
Арсенал - Мілан, Локомотив - Атлетико. Інші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
15 березня відбудуться матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.
Окрім пари Динамо - Лаціо, центральним поєдинком дня стане зустріч Арсенала й Мілана.
Нагадаємо, що лідер Лаціо пропустить матч проти киян.
Ліга Європи
1/8 фіналу
Матчі-відповіді
15 березня
Локомотив – Атлетико 18:00
Перший матч - 0:3
Вікторія Пльзень – Спортинг 20:00
Перший матч - 0:2
Зеніт – РБ Лейпциг 20:00
Перший матч - 1:2
Атлетик – Марсель 20:00
Перший матч - 1:3
Арсенал – Мілан 22:05
Перший матч - 2:0
Ред Булл – Боруссія Д 22:05
Перший матч - 2:1
Ліон – ЦСКА 22:05
Перший матч - 1:0
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій