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15.03.2018  18:11

Арсенал - Мілан, Локомотив - Атлетико. Інші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи

 

15 березня відбудуться матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Окрім пари Динамо - Лаціо, центральним поєдинком дня стане зустріч Арсенала й Мілана.

Нагадаємо, що лідер Лаціо пропустить матч проти киян.

Ліга Європи

1/8 фіналу

Матчі-відповіді

15 березня

Локомотив – Атлетико 18:00
Перший матч - 0:3

Вікторія Пльзень – Спортинг 20:00
Перший матч - 0:2

Зеніт – РБ Лейпциг 20:00
Перший матч - 1:2

Атлетик – Марсель 20:00
Перший матч - 1:3

Арсенал – Мілан 22:05
Перший матч - 2:0

Ред Булл – Боруссія Д 22:05
Перший матч - 2:1

Ліон – ЦСКА 22:05
Перший матч - 1:0





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