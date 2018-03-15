Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне факт вивішування прапора ДНР на секторі Роми

Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне факт вивішування прапору ДНР на секторі Роми під час матчу-відповіді з Шахтарем в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У відповідь на прохання Футбол 24 розглянути епізод з прапором ДНР на матчі Рома – Шахтар, прес-служба УЄФА повідомила, що Дисциплінарний комітет УЄФА вже відкрив справу щодо цієї гри. Однак, як повідомлялось раніше, справа стосувалась сутички Факундо Феррейри з болл-боєм та факту запалювання піротехніки на Стадіо Олімпіко.

Утім, після повторного звернення Футбол 24 щодо наявності прапора ДНР на трибуні Роми у прес-службі УЄФА відповіли, що перенаправили запит у Дисциплінарний комітет УЄФА.

Нагадаємо, що визначилися чвертьфіналісти Ліги чемпіонів-2017/18.