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544 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 18:50
Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне факт вивішування прапора ДНР на секторі Роми
Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне факт вивішування прапору ДНР на секторі Роми під час матчу-відповіді з Шахтарем в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
У відповідь на прохання Футбол 24 розглянути епізод з прапором ДНР на матчі Рома – Шахтар, прес-служба УЄФА повідомила, що Дисциплінарний комітет УЄФА вже відкрив справу щодо цієї гри. Однак, як повідомлялось раніше, справа стосувалась сутички Факундо Феррейри з болл-боєм та факту запалювання піротехніки на Стадіо Олімпіко.
Утім, після повторного звернення Футбол 24 щодо наявності прапора ДНР на трибуні Роми у прес-службі УЄФА відповіли, що перенаправили запит у Дисциплінарний комітет УЄФА.
Нагадаємо, що визначилися чвертьфіналісти Ліги чемпіонів-2017/18.
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