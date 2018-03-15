Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
544 перегляди Версія для друку Коментарі  [    ]
15.03.2018  18:50

Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне факт вивішування прапора ДНР на секторі Роми

 

Дисциплінарний комітет УЄФА розгляне факт вивішування прапору ДНР на секторі Роми під час матчу-відповіді з Шахтарем в межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

У відповідь на прохання Футбол 24 розглянути епізод з прапором ДНР на матчі Рома – Шахтар, прес-служба УЄФА повідомила, що Дисциплінарний комітет УЄФА вже відкрив справу щодо цієї гри. Однак, як повідомлялось раніше, справа стосувалась сутички Факундо Феррейри з болл-боєм та факту запалювання піротехніки на Стадіо Олімпіко.

Утім, після повторного звернення Футбол 24 щодо наявності прапора ДНР на трибуні Роми у прес-службі УЄФА відповіли, що перенаправили запит у Дисциплінарний комітет УЄФА.

Нагадаємо, що визначилися чвертьфіналісти Ліги чемпіонів-2017/18.





Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
22:00
Футбол. Локомотив розгромно програв Атлетико. Інші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
21:55
Футбол. Динамо вилетіло із Ліги Європи
21:39
Футбол. Японія назвала склад на спаринг з Україною
21:21
Футбол. Захисник Динамо отримав травму в грі проти Лаціо
20:56
Футбол. Зірка Барселони готовий переїхати в Китай?
20:38
Футбол. Агент розповів, у яких чемпіонатах можуть заграти лідери Динамо
20:22
Бокс. У перспективного українця змінився суперник
19:41
Футзал. Відео онлайн-трансляція матчу Чехія (U-19) - Україна (U-19)
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!