Динамо вилетіло із Ліги Європи
Київське Динамо програло Лаціо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.
Таким чином, кияни вилетіли із Ліги Європи.
Додамо, що кияни вперше не змогли пройти стадію 1/8 фіналу турніру.
Раніше була інформація, що лідер Лаціо пропустить матч проти киян.
Крімі того, повідомлялося, що захисник Динамо хоче засушити гру проти Лаціо.
Ліга Європи
1/8 фіналу
Матчі-відповіді
15 березня
Динамо - Лаціо 0:2 (0:1, 0:1)
Голи: 0:1 - 23 Лукас Лейва, 0:2 - 83 Де Врей
Динамо: Бойко, Кадар (Шабанов, 45), Бурда, Піварич, Морозюк (Гонсалес, 57), Шепелєв, Буяльський, Циганков, Кендзьора, Мораес, Бесєдін (Мбокані, 70).
Лаціо: Стракоша, де Врей, Раду, Габаррон (Марушич, 72), Луіс Феліпе, Луіс Альберто, Лулич (Лукаку, 69), Феліпе Андерсон, Пароло, Лейва, Іммобіле (Кайседо, 82).
Попередження: Луіс Фелипе (18), Мораес (55), Шабанов (66), Буяльський (90).
Перший матч - 2:2
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