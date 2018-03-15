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15.03.2018  21:55

Динамо вилетіло із Ліги Європи


Київське Динамо програло Лаціо в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи.

Таким чином, кияни вилетіли із Ліги Європи. 

Додамо, що кияни вперше не змогли пройти стадію 1/8 фіналу турніру.

Раніше була інформація, що лідер Лаціо пропустить матч проти киян.

Крімі того, повідомлялося, що захисник Динамо хоче засушити гру проти Лаціо.

Ліга Європи

1/8 фіналу

Матчі-відповіді

15 березня

Динамо - Лаціо 0:2 (0:1, 0:1)

Голи: 0:1 - 23 Лукас Лейва, 0:2 - 83 Де Врей

Динамо: Бойко, Кадар (Шабанов, 45), Бурда, Піварич, Морозюк (Гонсалес, 57), Шепелєв, Буяльський, Циганков, Кендзьора, Мораес, Бесєдін (Мбокані, 70).

Лаціо: Стракоша, де Врей, Раду, Габаррон (Марушич, 72), Луіс Феліпе, Луіс Альберто, Лулич (Лукаку, 69), Феліпе Андерсон, Пароло, Лейва, Іммобіле (Кайседо, 82).

Попередження: Луіс Фелипе (18), Мораес (55), Шабанов (66), Буяльський (90).

Перший матч - 2:2





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