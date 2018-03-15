Зозуля не допоможе Альбасете у п'ятому матчі поспіль

Роман Зозуля

Форвард Альбасете Роман Зозуля не допоможе своїй команді в матчі проти Севілья Атлетико, який відбудеться 16 березня.

Це буде вже 5-й поспіль матч, в якому не зіграє українець.

У 28-річного нападника проблеми з щиколоткою.

Останній раз 28-річний українець виходив на поле 11 лютого в матчі з Хімнастіка, пише ua.tribuna.com.

Раніше була інформація, що в Іспанії з'явилися автобуси із зображенням Зозулі.