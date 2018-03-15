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263 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 19:27
Зозуля не допоможе Альбасете у п'ятому матчі поспіль
|Роман Зозуля
Форвард Альбасете Роман Зозуля не допоможе своїй команді в матчі проти Севілья Атлетико, який відбудеться 16 березня.
Це буде вже 5-й поспіль матч, в якому не зіграє українець.
У 28-річного нападника проблеми з щиколоткою.
Останній раз 28-річний українець виходив на поле 11 лютого в матчі з Хімнастіка, пише ua.tribuna.com.
Раніше була інформація, що в Іспанії з'явилися автобуси із зображенням Зозулі.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій