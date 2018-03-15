Агент розповів, у яких чемпіонатах можуть заграти лідери Динамо

Євген Хачеріді

Динамівці Віктор Циганков і Євген Хачеріді можуть загрути в Європі.

Про це розповів відомий футбольний агент Дмитро Селюк.

"У Циганкова є єврейське коріння. Він може заграти в Ізраїлі. Його із задоволенням візьме Маккабі Тель-Авів", - сказав він.

"Якщо Хачеріді отримає статус вільного агента, то без проблем знайде собі нову команду. Чи зміг би він заграти в Іспанії? Євген є гравцем не зовсім іспанського стилю. Хачеріді краще йти в Англію", - цитує Селюка Footboom.

Раніше була інформація, що Циганкова визнано найкращим гравцем перших матчів 1/8 фіналу Ліги Європи.