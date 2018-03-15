Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
139 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
15.03.2018  20:56

Зірка Барселони готовий переїхати в Китай?

Андрес Іньєста

Боси Барселони вважають, що Андрес Іньєста прийме рішення влітку 2018 року стати гравцем китайського клубу.

Керівництво клубу вирішило не перешкоджати Андресу та готове відпустити його, пише Sport.es.

Раніше Іньєста зізнався, що йому треба прийняти остаточне рішення щодо свого майбутнього до 30 квітня.

Поки що невідомо, куди саме може перейти 33-річний хавбек. Скоріш за все, мова йде про Тяньцзинь Цюаньцзянь. Там Іньєста зможе заробляти 35 млн євро на рік, інформує football24.ua.

Раніше була інформація, що Іньєста може стати партнером Зінченка.





Читай також
Іньєста: Мессі досягне набагато більшого
Іньєста підписав контракт з Барселоною до кінця кар'єри
Іньєста каже, що Неймар коштує більше, ніж 300 млн євро
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
22:00
Футбол. Локомотив розгромно програв Атлетико. Інші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи
21:55
Футбол. Динамо вилетіло із Ліги Європи
21:39
Футбол. Японія назвала склад на спаринг з Україною
21:21
Футбол. Захисник Динамо отримав травму в грі проти Лаціо
20:56
Футбол. Зірка Барселони готовий переїхати в Китай?
20:38
Футбол. Агент розповів, у яких чемпіонатах можуть заграти лідери Динамо
20:22
Бокс. У перспективного українця змінився суперник
19:41
Футзал. Відео онлайн-трансляція матчу Чехія (U-19) - Україна (U-19)
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!