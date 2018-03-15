СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
139 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 20:56
Зірка Барселони готовий переїхати в Китай?
|Андрес Іньєста
Боси Барселони вважають, що Андрес Іньєста прийме рішення влітку 2018 року стати гравцем китайського клубу.
Керівництво клубу вирішило не перешкоджати Андресу та готове відпустити його, пише Sport.es.
Раніше Іньєста зізнався, що йому треба прийняти остаточне рішення щодо свого майбутнього до 30 квітня.
Поки що невідомо, куди саме може перейти 33-річний хавбек. Скоріш за все, мова йде про Тяньцзинь Цюаньцзянь. Там Іньєста зможе заробляти 35 млн євро на рік, інформує football24.ua.
Раніше була інформація, що Іньєста може стати партнером Зінченка.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій