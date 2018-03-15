Зірка Барселони готовий переїхати в Китай?

Андрес Іньєста

Боси Барселони вважають, що Андрес Іньєста прийме рішення влітку 2018 року стати гравцем китайського клубу.

Керівництво клубу вирішило не перешкоджати Андресу та готове відпустити його, пише Sport.es.

Раніше Іньєста зізнався, що йому треба прийняти остаточне рішення щодо свого майбутнього до 30 квітня.

Поки що невідомо, куди саме може перейти 33-річний хавбек. Скоріш за все, мова йде про Тяньцзинь Цюаньцзянь. Там Іньєста зможе заробляти 35 млн євро на рік, інформує football24.ua.

Раніше була інформація, що Іньєста може стати партнером Зінченка.