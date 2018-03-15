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15.03.2018  21:21

Захисник Динамо отримав травму в грі проти Лаціо

Тамаш Кадар

Захисник Динамо Тамаш Кадар травмувався в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Лаціо.

На 44-й хвилині угорець потягнув задню поверхню стегна і змушений був залишити поле.

Місце Кадара на полі зайняв Артем Шабанов.

Раніше була інформація, що Кадар хоче засушити гру проти Лаціо.

Також повідомлялося, що Кадар отримав виклик до збірної Угорщини.





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