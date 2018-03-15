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86 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 21:21
Захисник Динамо отримав травму в грі проти Лаціо
|Тамаш Кадар
Захисник Динамо Тамаш Кадар травмувався в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Лаціо.
На 44-й хвилині угорець потягнув задню поверхню стегна і змушений був залишити поле.
Місце Кадара на полі зайняв Артем Шабанов.
Раніше була інформація, що Кадар хоче засушити гру проти Лаціо.
Також повідомлялося, що Кадар отримав виклик до збірної Угорщини.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
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Шеф-редактор: Дмитро Копій