Захисник Динамо отримав травму в грі проти Лаціо

Тамаш Кадар

Захисник Динамо Тамаш Кадар травмувався в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти Лаціо.

На 44-й хвилині угорець потягнув задню поверхню стегна і змушений був залишити поле.

Місце Кадара на полі зайняв Артем Шабанов.

Раніше була інформація, що Кадар хоче засушити гру проти Лаціо.

Також повідомлялося, що Кадар отримав виклик до збірної Угорщини.