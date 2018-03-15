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15.03.2018  22:19

Олімпік переглядає бразильського гравця

 

На перегляді в Олімпіку знаходиться бразильський футболіст.

Відзначається, що гравець здатний зіграти на позиції лівого захисника і хавбека.

Інші деталі можливого трансферу не повідомляються, пише "Футбол 24".

Раніше була інформація, що Олімпік переглядає українського нападника.





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