СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
105 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 22:29
Український захисник дебютував у складі Динамо в єврокубках
|Артем Шабанов
Захисник Динамо Артем Шабанов дебютував за київський клуб в єврокубках.
26-річний українець вийшов на заміну в матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ проти Лаціо замість травмованого Тамаша Кадара.
Раніше український захисник провів дві гри в Лізі Європи у складі Олімпіка.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
15.03.2018
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій