Український захисник дебютував у складі Динамо в єврокубках

Артем Шабанов

Захисник Динамо Артем Шабанов дебютував за київський клуб в єврокубках.

26-річний українець вийшов на заміну в матчі-відповіді 1/8 фіналу ЛЄ проти Лаціо замість травмованого Тамаша Кадара.

Раніше український захисник провів дві гри в Лізі Європи у складі Олімпіка.