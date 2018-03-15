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15.03.2018  23:07

Хацкевич розповів, чого не вистачило Динамо у грі з Лаціо

Олександр Хацкевич

Динамо у грі проти Лаціо не вистачило досвідчених виконавців у середині поля.

Про це заявив тренер киян Олександр Хацкевич.

"Виходячи зі складу Лаціо, ми і припускали агресивний початок матчу з боку суперника. Але абсолютно згоден, що в дебюті зустрічі ми занадто низько сіли, повністю віддавши ініціативу супернику. Контргри у нас не було, виходу з оборони в атаку - теж", - сказав він.

"Проте, ми стримали цей натиск Лаціо, а гол пропустили після стандартного положення. Так що говорити про якусь боязнь я б не став - нам просто не вистачило досвіду міжнародних матчів. Таких поєдинків в чемпіонаті у нас дуже і дуже мало", - зазначив тренер.

"Рівень футболістів Лаціо набагато вище рівня наших футболістів. Треба це визнати. Нам не вистачило досвідчених виконавців у середині поля, в опорній зоні. З цієї причини ми провалили гру в перші хвилини матчу", - цитує Хацкевича "Динамо Киев от Шурика".

Як відомо, раніше Хацкевич розповів про ідеальну гру проти Лаціо.





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