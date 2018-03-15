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48 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]15.03.2018 23:32
Тренер Лаціо заявив, що його команда заслужила грати у чвертьфіналі ЛЄ
|Сімоне Індзагі
Лаціо заслужено вийшов у 1/4 фіналу Ліги Європи.
Про це заявив тренре клубу Сімоне Індзагі після гри з Динамо в Києві.
"Вся команда зіграла добре, всі гравці діяли компактно і страждали заради перемоги. Ми щасливі. Ми з нетерпінням чекали цієї єврокампанії. Ми подолали багато труднощів, щоб повернутися в Європу. Вважаю, що Лаціо знаходиться в чвертьфіналі ЛЄ заслужено", - сказав він.
"Ми показали хорошу командну гру. Тепер думаємо про чемпіонат Італії і обов'язково подивимося жеребкування в Ньоні. Ми були готові заплатити будь-яку ціну за вихід в наступну стадію і ми це зробили", - цитує Індзагі tribuna.com.
Раніше була інформація, що Індзагі впевнений, що його клуб сильніший за Динамо.
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