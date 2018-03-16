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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
88 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 00:19
Визначилися чвертьфіналісти Ліги Європи-2017/18
15-го березня визначився список учасників 1/4 фіналу Ліги Європи-2017/18.
Київське Динамо, як відомо, не змогло пробитися до цієї стадії.
Ліга чемпіонів-2017/18
1/4 фіналу
Атлетико (Іспанія)
Марсель (Франція)
Спортинг (Португалія)
Лаціо (Італія)
РБ Лейпциг (Німеччина)
Арсенал (Англія)
Зальцбург (Австрія)
ЦСКА (Росія)
Жеребкування 1/4 фіналу Ліги Європи пройде в п'ятницю, 16 березня, в Ньоні.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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