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16.03.2018  00:26

Стало відомо, скільки українські клуби заробили у єврокубках

 

Українські клуби в єврокубковому сезоні 2017-2018 заробили 35,425 мільйонів євро.

Шахтар став лідером серед українських клубів в поточному сезоні за доходами від єврокубків. Гірники сумарно отримають 24,7 мільйона євро. 12,7 мільйона - плата за участь в груповому етапі Ліги чемпіонів, 6 мільйонів за чотири перемоги (1,5 за кожну) і 6 мільйонів за вихід в 1/8 фіналу ЛЧ.

Динамо отримає 6,69 мільйона євро (2,6 мільйона за участь в Лізі Європи, 1,44 мільйона за 4 перемоги (360 тисяч за кожну), 120 тисяч за нічию, 600 тисяч за вихід з групи з першого місця, 500 тисяч євро за участь в 1/16 фіналу турніру, 750 тисяч євро за участь в 1/8 фіналу турніру.

Ще 260 тисяч євро кияни отримають в якості солідарної виплати за непотрапляння в Лігу чемпіонів і бонус в розмірі 420 тисяч євро за участь команди в третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Зоря заробила 3,32 мільйона євро за підсумками групового етапу ЛЄ (2,6 за участь і 720 тисяч за дві перемоги).

Олександрія заробила 480 тисяч євро (235 тисяч євро - бонус за участь у третьому відбірковому раунді, 245 тисяч євро - бонус за участь у раунді плей-офф).

Олімпік заробив 235 тисяч євро в якості бонусу за участь в третьому відбірковому раунді - 235 тисяч євро.

Відзначимо, на стадії плей-офф фінансову винагороду клуби отримують тільки за успішний вихід в наступний раунд.

В цілому українські клуби заробили 35,425 мільйонів євро, пише ua.tribuna.com.





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