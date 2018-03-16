СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
462 перегляди Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 10:48
Український легіонер отримав серйозну травму в Казахстані
|Артем Касьянов
34-річний український півзахисник Окжетпесу Артем Касьянов отримав серйозну травму.
У нього підозра на розрив зв'язок гомілковостопного суглобу. На який термін вибув гравець, поки невідомо, пише kazfootball.kz.
Нагадаємо, що в минулому сезоні Касьянов допоміг Жетису вийти в Прем'єр-лігу Казахстану, а потім підписав контракт з Окжетпесом.
Читай також
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше
Інше
Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО
25.02.2018
Олімпіада
Олімпіада
Результати виступів українців у Пхенчхані
22.02.2018
Футбол
Футбол
Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
0
©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій