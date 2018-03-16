Український легіонер отримав серйозну травму в Казахстані

Артем Касьянов

34-річний український півзахисник Окжетпесу Артем Касьянов отримав серйозну травму.

У нього підозра на розрив зв'язок гомілковостопного суглобу. На який термін вибув гравець, поки невідомо, пише kazfootball.kz.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Касьянов допоміг Жетису вийти в Прем'єр-лігу Казахстану, а потім підписав контракт з Окжетпесом.