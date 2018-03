Кривдник Шахтаря зіграє з Барселоною в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Результати жеребкування

16-го березня у Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв участь у заході.

Відзначимо, що перші матчі цієї стадії пройдуть 3 і 4 квітня, а матчі-відповіді 10 і 11 квітня.

Як відомо, Шахтар не зміг пробитися у цю стадію турніру.

Ліга чемпіонів

1/4 фіналу

Барселона (Іспанія) - Рома (Італія)

Севілья (Іспанія) - Баварія (Німеччина)

Ювентус (Італія) - Реал (Іспанія)

Ліверпуль (Англія) - Манчестер Сіті (Англія)

