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Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
1466 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 13:13
Кривдник Шахтаря зіграє з Барселоною в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Результати жеребкування
16-го березня у Ньоні відбулося жеребкування 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко взяв участь у заході.
Відзначимо, що перші матчі цієї стадії пройдуть 3 і 4 квітня, а матчі-відповіді 10 і 11 квітня.
Як відомо, Шахтар не зміг пробитися у цю стадію турніру.
Ліга чемпіонів
1/4 фіналу
Барселона (Іспанія) - Рома (Італія)
Севілья (Іспанія) - Баварія (Німеччина)
Ювентус (Італія) - Реал (Іспанія)
Ліверпуль (Англія) - Манчестер Сіті (Англія)
The official result of the #UCLdraw.— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 16 березня 2018 р.
Predict the final... 🤔 pic.twitter.com/YAlLd1tWJK
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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Шеф-редактор: Дмитро Копій