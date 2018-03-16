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95 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 11:51
Генінсон підтвердив, що не буде балотуватися на пост президента УПЛ
|Володимир Генінсон
Володимир Генінсон не буде балотуватися на ще один термін.
Про це заявив сам президент УПЛ в коментарі офіційному сайту ліги.
"Так, на вибори я не йду. Я дуже вдячний своїй команді за роботу й впевнений, вони залишаться й при новому керівнику виконувати свої професійні обов’язки в не найкращі часи для нашого футболу", - сказаві він.
"Сам же залишуся працювати в українському футболі, а також зосереджуся на роботі в УЄФА, яка пов’язана з питаннями безпеки та інфраструктури стадіонів", - підсумував Генінсон.
Раніше була інформація, що президентом УПЛ може стати іноземець.
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Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.
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