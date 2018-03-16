Результати / календар  |   Таблиці  |   RSS  |   Мобільна версія  |   Архів    
Знайти
Champion.com.ua /Футбол
ФутболБоксБаскетболХокейАвтоспортЧС-2018ТенісІнші види спорту Події Блоги
СПОРТИВНІ БАТЛИ
Тренер для Динамо: українець чи іноземець? | Кращий тренер: Гвардіола чи Моурінью? | Хто пройде далі: Шахтар чи Рома?
95 переглядів Версія для друку Коментарі  [    ]
16.03.2018  11:51

Генінсон підтвердив, що не буде балотуватися на пост президента УПЛ

Володимир Генінсон

Володимир Генінсон не буде балотуватися на ще один термін.

Про це заявив сам президент УПЛ в коментарі офіційному сайту ліги.

"Так, на вибори я не йду. Я дуже вдячний своїй команді за роботу й впевнений, вони залишаться й при новому керівнику виконувати свої професійні обов’язки в не найкращі часи для нашого футболу", - сказаві він.

"Сам же залишуся працювати в українському футболі, а також зосереджуся на роботі в УЄФА, яка пов’язана з питаннями безпеки та інфраструктури стадіонів", - підсумував Генінсон.

Раніше була інформація, що президентом УПЛ може стати іноземець.





Читай також
Президентом УПЛ може стати іноземець, участь у виборах Генінсона під питанням
Генінсон: Матч Зірка - Олександрія, найімовірніше, буде перенесений на 6 березня
Генінсон пояснив, чому не дотримав публічного слова, яке дав у день обрання його президентом УПЛ
Останні публікації
08.03.2018 - Андрій Твердохліб
Інше

Неповторні українки, якими має пишатися вся країна. ФОТО. ВІДЕО

 
25.02.2018
Олімпіада

Результати виступів українців у Пхенчхані

 
22.02.2018
Футбол

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи

 
Усі публікації
Новини
14:49
Футбол. Захисник Зорі вибув на півроку
14:28
Інше. Віце-президент НОК України: Потрібно припинити слов'янську ворожнечу
14:11
Футбол. Визначилися пари 1/4 фіналу Ліги Європи
13:49
Футбол. В УЄФА вирішили не розглядати інцидент з прапором "ДНР" на грі у Римі
13:31
Футбол. Агент Хачеріді про конфлікт з Динамо: Ситуація дуже непроста
13:13
Футбол. Кривдник Шахтаря зіграє з Барселоною в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Результати жеребкування
12:45
Футбол. Челсі цікавиться футболістом Шахтаря
12:25
Футбол. Шевченко прийняв важливе рішення по Ярмоленку
Усі новини


Архів розділу
 
Блоги
 
Інтерв'ю
 
Публікації
22.02.2018

Динамо - АЕК. Хроніка та онлайн матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
Шахтар - Рома. Хроніка та онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
АЕК - Динамо. Онлайн-трансляція матчу 1/16 фіналу Ліги Європи
 
Результати і календар подій  |  Таблиці
Футбол   |   Бокс   |   Баскетбол   |   Хокей   |   Автоспорт   |   ЧС-2018   |   Теніс

©2000-2018, Чемпіон
Передрук матеріалів за умови посилання на Сhampion.com.ua.

E-mail редакції: info@champion.com.ua
Розміщення реклами: Прайс-лист
Шеф-редактор: Дмитро Копій
  
  
facebook.com
Тисніть Вподобайку та
читайте Champion.com.ua в Facebook
Спасибо, но больше не показывайте мне это окно!