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1113 переглядів Версія для друку Коментарі [ ]16.03.2018 12:25
Шевченко прийняв важливе рішення по Ярмоленку
|Андрій Шевченко
Найближчі контрольні матчі збірна України проведе без свого найкращого бомбардира Андрія Ярмоленко.
Таке рішення прийняв головний тренер нашої національної команди Андрій Шевченко.
"Ми спілкувалися з Андрієм, і після цієї розмови я вирішив, що буде краще, якщо він продовжить набирати форму в складі свого клубу", - сказав Шевченко.
"Була надія на те, що півзахисник Боруссії приступить до роботи в загальній групі, але поки він тренується індивідуально", - цитує Шевченка
Нагадаємо, що 23 березня збірна України проведе спаринг з Саудівською Аравією (в Іспанії), а 27-го числа зіграє з Японією (в Бельгії).
Раніше став відомий повний список збірної України на товариські матчі з Саудівською Аравією та Японією.
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