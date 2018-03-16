Шевченко прийняв важливе рішення по Ярмоленку

Андрій Шевченко

Найближчі контрольні матчі збірна України проведе без свого найкращого бомбардира Андрія Ярмоленко.

Таке рішення прийняв головний тренер нашої національної команди Андрій Шевченко.

"Ми спілкувалися з Андрієм, і після цієї розмови я вирішив, що буде краще, якщо він продовжить набирати форму в складі свого клубу", - сказав Шевченко.

"Була надія на те, що півзахисник Боруссії приступить до роботи в загальній групі, але поки він тренується індивідуально", - цитує Шевченка

Нагадаємо, що 23 березня збірна України проведе спаринг з Саудівською Аравією (в Іспанії), а 27-го числа зіграє з Японією (в Бельгії).

Раніше став відомий повний список збірної України на товариські матчі з Саудівською Аравією та Японією.